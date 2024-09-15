رئيس "شينخوا" يلتقي السكرتير الصحفي للرئيس الروسي

عقد فو هوا رئيس وكالة أنباء شينخوا، اجتماعين منفصلين مع دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، وبافيل نيجويتسا، المدير العام لصحيفة (روسيسكايا جازيتا)، هنا في موسكو.

وأكد فو خلال لقائه مع بيسكوف أن (شينخوا)، باعتبارها وكالة أنباء الصين الرسمية، ملتزمة بخلق بيئة رأي عام إيجابية لصالح التنمية المستمرة والصحية للعلاقات الصينية-الروسية.

وقال فو إن ((شينخوا)) شاركت على مر السنين بشكل نشط في التعاون العملي والودي في مجالات متعددة مع وسائل الإعلام الرئيسية الروسية، ما لعب دورا فريدا في تعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأمد للعلاقات الصينية-الروسية.

وأضاف أن ((شينخوا)) ستواصل تعزيز التبادلات الودية مع الشركاء الإعلاميين الروس، وستنشط في تغطية قمة بريكس المقبلة في قازان.

وخلال لقائه مع نيجويتسا، أشار فو إلى أن صحيفة (روسيسكايا جازيتا) هي صديقة قديمة لـ (شينخوا)، وأن ((شينخوا)) تقدر دائما علاقتها الودية مع الصحيفة.

وقال فو إن عام 2024 يوافق الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، ولذلك فإن (شينخوا) مستعدة لاغتنام هذه الفرصة لمواصلة تطوير وتعميق التعاون مع (روسيسكايا غازيتا) في مجالات مثل تبادل الأخبار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإعلامية.

وأعرب بيسكوف عن تقديره لتركيز (شينخوا) منذ فترة طويلة على تطوير العلاقات مع المكتب الصحفي الرئاسي الروسي ووسائل الإعلام الروسية.

وأكد أن التعاون في مجال الصحافة أمر بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات الثنائية والتبادلات الثقافية بين الصين وروسيا، مضيفا أن الجانب الروسي يدعم ويشجع وسائل الإعلام الروسية الرئيسية على مواصلة تعاونها الجيد مع (شينخوا).

ورحب نيجويتسا بزيارة فو إلى موسكو بحرارة، وأشار إلى أن العلاقة التعاونية بين (روسيسكايا غازيتا) و((شينخوا)) صمدت أمام اختبار الزمن، وأعرب عن استعداده لمزيد من تعزيز التعاون العملي بين الجانبين.