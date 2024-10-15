أخبار مصر اليوم: السيسي يستقبل ولي عهد السعودية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية.. الحكومة تكشف خطة توفير موارد النقد الأجنبي.. وافتتاح 12 قاعة جديدة بالمتحف المصري الكبير

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

واصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وقد أجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشددًا في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيرًا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.

هذا، وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

الحكومة تكشف خطة توفير موارد النقد الأجنبي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: نعمل على دعم الصادرات للخارج كأحد الأهداف الرئيسية للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": هناك العديد من الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل دعم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للخارج باعتبار أن هذا الأمر يمثل أولوية للدولة لتوفير الموارد الكافية من النقد الأجنبي وزيادة التشغيل.

مبادرات دعم الصناعة

ولفت إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقتها الدولة تعمل على دعم الصناعة المصرية كأحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد.تسهيلات ضريبية للمستثمرين

وأشار إلى أن الدولة ذللت الكثير من الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين خاصة فيما يتعلق بإنشاء الشركات، وتم إطلاق حزمة من الإجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة وعدد من المبادرات من خلال وزارة الاستثمار.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى مدير المديرية عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أولياء الأمور بضرورة مراعاة الآتى:



١- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

٢- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحالية واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط.

٣- الطلبة أقل من ٥ سنوات يتم التقديم فى العام القادم.

يفتح المتحف المصري الكبير، غدا الأربعاء، 12 قاعة جديدة لسيناريو العرض المتحفي أمام الزائرين وذلك لأول مرة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لقاعات العرض، لاختبار مسار الزيارة الخدمات المقدمة للزائرين.

وتتضمن الافتتاحات الجديدة المقرر افتتاحها أمام الزيارة بـالمتحف المصري الكبير غدا الأربعاء، قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة، تم تنسيقها بعناية فائقة وتعرض تاريخ مصر القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الروماني، حيث تم تقسيم القاعات لثلاثة موضوعات رئيسية هي الملكية والمجتمع والمعتقدات، واكتشف كيف شكلت هذه العناصر حياة المصريين القدماء.



افتتاح قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

ومن المقرر أن يشمل سيناريو الزيارة بعد افتتاح المناطق الجديدة كلا من البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية بالإضافة الي القاعات الجديدة والتي سيتم افتتاحها بإجمالي 12 قاعة العرض الرئيسي.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن التخطيط لاستقبال 4000 آلاف زائر يوميًا، وذلك خلال فترات الزيارة المقررة بالمتحف والممتدة لـ 6 فترات من الساعة العاشرة صباحا وحتى 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين 500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.