السبت 12 أكتوبر 2024
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قبل الافتتاح التجريبي، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير.. 6 فئات ممنوعة من رسوم التذاكر.. و3 محظورات على الزائرين أثناء الدخول

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

 وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين  500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

  • الأطفال تحت سن 4 سنوات
  • المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد
  • مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)
  • أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف. 

المحظورات الممنوعة على الزائرين بالمتحف 

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير عدة محظورات على الزائرين أثناء الزيارة  كالتالي:

  • لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج
  • يسمح بالتصوير الشخصي غير المهني وغير التجاري باستخدام الهواتف المحمولة
  • يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية والكاميرات ذات العدسات القابلة للإزالة وأضواء التصوير والحوامل والكاميرات الطائرة

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير 

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير ستشمل كل القاعات الموجودة بالمتحف باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون، وذلك بهدف تجربة دخول الزائرين وعمل الأجهزة الموجودة بالمتحف وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمتحف.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير 

وأضاف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح التجريبي للمتحف لا يعني أن المتحف افتتح بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم بحضور رسمي من القيادة السياسية وحضور عالمي من الملوك والرؤساء وزعماء العالم.

مفاجآت العرض بالمتحف المصري الكبير  

ويضم المتحف المصري الكبير العديد من القاعات التي يتم بها مفاجأة العرض للزائرين، وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لقطع آثار الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلي العديد من القاعات الأخرى والتي تعتبر مفاجأة العرض.
 

كيفية مراقبة وحماية الآثار المعروضة بالمتحف الكبير 

ويضم المتحف أيضا غرفة التحكم والمراقبة المركزية بالمتحف، والتي تضم 11 غرفة فرعية مرتبطة بكافة الأنظمة الخاصة بالمتحف بها كافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الخاصة بمشروع المتحف، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتجربة الزائر، حيث يتم من خلال هذه الغرفة السيطرة الأمنية الكاملة للمتحف وما يحتويه من قطع أثرية، حيث تعمل الغرفة على بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، الأمر الذي من شأنه يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لكافة مباني المتحف والمنشآت الملحقة به وكذلك رصد أي تجاوزات تحدث داخل المتحف.

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