الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

قبل الافتتاح التجريبي، 3 محظورات على زوار المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح  المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير عدة محظورات على الزائرين أثناء الزيارة  كالتالي:

  • لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج
  • يسمح بالتصوير الشخصي غير المهني وغير التجاري باستخدام الهواتف المحمولة
  • يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية والكاميرات ذات العدسات القابلة للإزالة وأضواء التصوير والحوامل والكاميرات الطائرة

مفاجآت العرض بالمتحف المصري الكبير  

ويضم المتحف المصري الكبير العديد من القاعات التي يتم بها مفاجأة العرض للزائرين، وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لقطع آثار الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلي العديد من القاعات الأخرى والتي تعتبر مفاجأة العرض.
 

كيفية مراقبة وحماية الآثار المعروضة بالمتحف الكبير 

ويضم المتحف أيضا غرفة التحكم والمراقبة المركزية بالمتحف، والتي تضم 11 غرفة فرعية مرتبطة بكافة الأنظمة الخاصة بالمتحف بها كافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الخاصة بمشروع المتحف، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتجربة الزائر، حيث يتم من خلال هذه الغرفة السيطرة الأمنية الكاملة للمتحف وما يحتويه من قطع أثرية، حيث تعمل الغرفة على بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، الأمر الذي من شأنه يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لكافة مباني المتحف والمنشآت الملحقة به وكذلك رصد أي تجاوزات تحدث داخل المتحف.

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