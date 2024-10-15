الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل ساعات من التشغيل التجريبي، تعرف على مدة زيارة قاعات المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ads

يفتح المتحف المصري الكبير، غدا الأربعاء، 12 قاعة جديدة للعرض المتحفي أمام الزائرين وذلك لأول مرة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لقاعات العرض، لاختبار مسار الزيارة الخدمات المقدمة للزائرين.

 

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير 

وتتضمن الافتتاحات الجديدة المقرر افتتاحها أمام الزيارة بـالمتحف المصري الكبير غدا الأربعاء، قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة، تم تنسيقها بعناية فائقة وتعرض تاريخ مصر القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الروماني، حيث تم تقسيم القاعات لثلاثة موضوعات رئيسية هي الملكية والمجتمع والمعتقدات، واكتشف كيف شكلت هذه العناصر حياة المصريين القدماء.
 

افتتاح قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير 

 ومن المقرر أن يشمل سيناريو الزيارة بعد افتتاح المناطق الجديدة كلا من البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية بالإضافة الي القاعات الجديدة والتي سيتم  افتتاحها بإجمالي 12 قاعة العرض الرئيسي.

 وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن التخطيط لاستقبال 4000 آلاف زائر يوميًا، وذلك خلال فترات الزيارة المقررة بالمتحف والممتدة لـ 6 فترات من الساعة العاشرة صباحا وحتى 4 عصرا فى أيام الأسبوع العادية، ومن الساعة 10 صباحا ً حتى الساعة 8 مساءً فى عطلات نهاية الأسبوع، وتصل مدة الجولة لـ 45 دقيقة.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

 وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين  500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

 

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

  • الأطفال تحت سن 4 سنوات
  • المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد
  • مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)
  • أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتحف المصري الكبير الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير دخول المتحف المصري الكبير رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

قبل ساعات من التشغيل التجريبي، أسعار تذاكر زيارة قاعات المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح التجريبي، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير.. 6 فئات ممنوعة من رسوم التذاكر.. و3 محظورات على الزائرين أثناء الدخول

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية