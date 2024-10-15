الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد شائعة وجود وباء بها، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية القبابات بأطفيح

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

قام الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية مكثفة بقرية القبابات بمركز أطفيح، وذلك للاطلاع على الحالة العامة للقرية والوقوف على احتياجات أهاليها.

النظافة على رأس الأولويات 

شملت الجولة تفقد شوارع القرية سيرًا على الأقدام، حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتكثيف أعمال جمع القمامة بشكل يومي، وأكد أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والتعاون مع الأجهزة المعنية.

والتقى الدكتور الشهابي بعدد كبير من أهالي القرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشاكل التي تواجههم، ووعدهم بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. وأكد نائب المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

نائب محافظ الجيزة يطمئن على الصحة العامة لأهالي القرية

وحرص نائب المحافظ على زيارة الوحدة الصحية بالقرية، حيث تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وطمأن الأهالي على عدم وجود أي حالات مرضية خطيرة بالقرية، مؤكدًا أن الحالات المرضية الموجودة هي حالات بسيطة نتيجة لتغير الفصول.

وشدد الدكتور الشهابي على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للأطقم الطبية للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وكان قد نفى مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة صحة ما تردد حول انتشار مرض وبائي في إحدى قرى مركز أطفيح، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن هناك فرقا من الطب الوقائي قد تحركت على الفور إلى القرية محل الشكوى، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مرضية غير طبيعية أو انتشار لأي وباء.

المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الأمراض المنتشرة حاليًا هي أمراض تنفسية موسمية طبيعية، خاصة مع تغير الفصول، وأن هذه الأعراض شائعة بين المواطنين في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية مرتبطة بالشائعات المتداولة، وأن من يعاني من أعراض بسيطة مثل السعال والحرارة قد تلقى العلاج اللازم في المنزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة الوحدة الصحية بالقرية توفير حياة كريمة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة مديرية الشئون الصحية محافظة الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: إنشاء منافذ بالتعاون مع الزراعة لعرض منتجات الوزارة بأسعار مخفضة

البناء المخالف والتعديات والصرف الصحي، أبرز شكاوى المواطنين بمراكز الجيزة (صور)

ياسمين فؤاد تتوجه إلى السعودية للمشاركة في الدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب

قروض للزواج ومنح لأصحاب الأمراض، أبرز خدمات النقابة العامة لمعلمي الجيزة

في يومها العالمي، مصر تنفذ مشروع تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية بـ9.13 مليون دولار

أول رد من تعليم الجيزة على تغيير نظام التقييمات الدراسية

محافظة الجيزة: غلق وتشميع 17 منشأة تم تحويلها من السكني إلى محال تجارية (صور)

أخبار مصر اليوم، رسالة الرئيس السيسي للمصريين لتجاوز الظروف الصعبة، توضيح عاجل من التعليم بشأن التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي، أخبار عن طرح عدد من المطارات والبنوك قريبا

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية