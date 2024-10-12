عودة مياه الشرب لمحافظة الجيزة بعد انقطاعها 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لقرى "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول.

الجدير بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في القرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء أمس الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

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