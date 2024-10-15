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محافظ الجيزة: إنشاء منافذ بالتعاون مع الزراعة لعرض منتجات الوزارة بأسعار مخفضة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنافذ السلعية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها من سلع غذائية وأساسية وخضراوات وفاكهة مع مراعاة أن تغطي كافة قطاعات المحافظة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة الزراعة خلال المرحلة الحالية لإنشاء عدد من المنافذ البيعية لعرض منتجات الوزارة للمواطنين بأسعار مناسبة على أن يتم الإعلان عن مواقعها قريبًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل داخل السوق وحركة البيع والشراء والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع والاطمئنان على جودة المعروضات. 
 

واطلع محافظ الجيزة على موقف السوق الحالي والتوسعات المستقبلية موجها بضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بالسوق. 

والتقى المحافظ خلال جولته داخل السوق بعدد من تجار الخضراوات والفاكهة داخل السوق وأصحاب المحال.

حيث اطلع المهندس عادل النجار على عدد من المعوقات التي تواجه التجار بمنظومة العمل وبحث سبل مواجهتها وحلها، بالإضافة إلى بحث آليات  توفير السلع بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

 
 

كما اطمأن المحافظ من التجار على حركة البيع داخل منافذ التجزئة للخضراوات والفاكهة بالسوق والمقامة على مساحة 700 م2 والتى تضم 18 باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على شراء احتياجاتهم من السوق، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يعكسها السوق وما يمثله من مركز ضخم لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بأسواق التجزئة بنسب كبيرة. 
 

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد مقار جهاز الجبانات والجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق. 

وقام خلالها بتفقد الإدارات المختلفة لجهاز الجبانات واستهلاك الطرق وعدد من مواقع العمل التابعة للمنطقة الصناعية والاستثمارية ومتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

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وزارة الزراعة محافظ الجيزة مدينة السادس من أكتوبر و مدينة السادس من أكتوبر سوق الجملة

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