الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار،  تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه  بنحو 6 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، في البنك المركزي المصري. 
وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

البنك المركزي المصري  - فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

 

بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.48 جنيها للشراء و48.58 جنيها للبيع.

 

 

البنك الأهلى - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.48 جنيها للشراء و48.58 جنيها للبيع.

 

البنك التجارى - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.49  جنيها للشراء و48.59 جنيها للبيع.

بنك قطر - فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.49 جنيها للشراء و48.59 جنيها للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

سعر الدولار في البنك سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى البنوك المصرى سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار فى البنوك المصرية سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

سعر الجنيه الاسترليني بختام تعاملات الأحد 13 أكتوبر 2024

كم سجل سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024؟

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية