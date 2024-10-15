عرض 5 أفلام بنادي سينما الشباب في مركز الحرية للإبداع

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أفلام نادي سينما الشباب

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير “اليوم اللي شفتك فيه” إخراج محمد هاني، الفيلم الروائي القصير “بحر” إخراج بلال أبو سمرة، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير “فوتوجراف” إخراج عمرو سليم.

والفيلم الروائي القصير “الأجسام أقرب مما تبدو عليه" إخراج أحمد صبحي، والفيلم التسجيلي “اتنين وعشرين” إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.