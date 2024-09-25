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ثقافة وفنون

القومي للسينما يفتتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الاسماعيلية.
مهرجان الاسماعيلية. فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 26 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلي 11 فبراير 2025، يأتي ذلك في إطار استعدادات لجنة اختيار الأفلام التي ستبدأ أعمالها قريبًا.

 

مهرجان الإسماعيلية

 وسوف يتم استقبال الأفلام حتى 25 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان 

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يُنظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويُقام سنويًا في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

 

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