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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بتعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات بختام التعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3085 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

 وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28800 جنيه، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

 استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.

 

واستقر الذهب عند 2646.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2685.42 دولار الشهر الماضي، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ممثلو ثلاثة بنوك مركزية في المؤتمر السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك الذهبية، إن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1020.50 دولار.

 

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