الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل خدمات بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

أكد بنك القاهرة أنه بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للادخار تحت مظلة البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١٥ حتى ٣١ أكتوبر يقدم البنك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة في اليوم العالمي للادخار ما يلي:

• فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
• إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
• إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا. 
• إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.
• إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي.

اجتماع البنك المركزي 

ومن جانب آخر ما بين التثبيت والانخفاض يظل التوقعات الخاصة بما ستكون عليه أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم وتحديدا في 17 أكتوبر المقبل. 

ولأول مرة منذ فترة طويلة تخرج زيادة أسعار الفائدة من سباق توقعات الخبراء، لا سيما مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار العائد إعلانا بتراجع التضخم وبدء عودته إلى مسار العودة للوراء.

وينتظر الملايين في مصر قرار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ولجنة السياسات النقدية التي يترأسها في 17 أكتوبر، وما ستسفر عنه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة وآليات التعامل من البنك المركزي مع المتغيرات الحالية في السوق المصرفي، وما يرتبط بعوامل تراجع التضخم حسب الأرقام المعلنة مؤخرًا من البنك المركزي.

 

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