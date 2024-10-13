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لالتقاط الجسيمات الشبح، الصين تشيد أكبر جهاز كروي تحت الأرض

الجهاز الكروي الشفاف،فيتو
الجهاز الكروي الشفاف،فيتو

شيدت الصين تحت الأرض أكبر جهاز كشف كروي في العالم لالتقاط النيوترينوهات المراوغة التي تعرف باسم "الجسيمات الشبح".

أكبر جهاز كشف كروي في العالم لالتقاط النيوترينوهات المراوغة

ووفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، يقع الجهاز الكروي الشفاف في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، على عمق 700 متر تحت الأرض، ويمتد عبر 12 طابقًا، ويبلغ قطره 35.4 مترًا في أعماق طبقة من الغرانيت.

ويعتبر الجهاز جزءًا أساسيًا من مرصد جيانغمن للنيوترينو تحت الأرض، وهو منشأة علمية عملاقة ومعقدة.

ونقلت الوكالة عن معهد فيزياء الطاقة العالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قوله إن أعمال بناء المشروع الذي أطلقته الأكاديمية وحكومة قوانغدونغ في عام 2015 قد دخلت المرحلة النهائية، بينما من المتوقع الانتهاء من تركيب الجهاز بأكمله بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم التشغيل الكامل للمنشأة في شهر أغسطس عام 2025.

أقوى التجارب في العالم، للكشف عن أسرار النيوترينو

وباعتباره واحدًا من أقوى التجارب في العالم، للكشف عن أسرار النيوترينو، من المتوقع أن يعمل المشروع لمدة 30 عامًا على الأقل، حيث تم تصميم المرصد ليساعد العلماء على تشكيل فهم أفضل للتسلسل الهرمي لكتلة النيوترينو من خلال الكشف عن النيوترينوات من مفاعلات الطاقة النووية من محطتي يانغجيانغ وتايشان للطاقة، القريبتين بدقة غير مسبوقة تبلغ 3%، وفق كبير العلماء في المشروع ورئيس معهد فيزياء الطاقة العالية، وانغ يي فانج.

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