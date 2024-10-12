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العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

موقع الكشف الاثري،فيتو
موقع الكشف الاثري،فيتو

تمكن علماء الآثار مؤخرا من اكتشاف تنين  عمره 5 آلاف عام مصنوع من حجر اليشم ومدفون في مقبرة حجرية في أعماق جبال منطقة منغوليا، شمال الصين.

اكتشاف تنين من اليشم القديم 

وكان التنين المنحوت من اليشم (نوع من الأحجار الكريمة) بحجم كف اليد، واحدا من بين 100 قطعة أثرية  تم اكتشافها، إلا أن التمثال المنحوت هو أكبر تمثال قديم تم اكتشافه على الإطلاق.

ويبلغ طول تمثال التنين المنحوت من اليشم 15 سم وعرضه حوالي 9.5 سم وسمكه نحو 3 سم.

ملامح التنين القديم اختلافا كبيرا عن صور التنانين

وتختلف ملامح التنين القديم اختلافا كبيرا عن صور التنانين في العصر الحديث، وقد وصفته صحيفة "تشاينا ديلي" بأنه تنين "ممتلئ الجسم برأس خنزير".

كما اكتشفت الحفريات في المقبرة القديمة الفريدة من نوعها في موقع يوانباوشان الأثري مجموعة من الأطلال وبقايا بشرية وفخاريات، ما يربطها بثقافة هونغشان بحسب العلماء.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على تقاليد اليشم الغنية في الثقافة القديمة التي ازدهرت بين 5000 إلى 6500 سنة مضت في شمال الصين.

وعثرت الحفريات أيضا على حلي من اليشم على شكل تيجان مرتبطة بثقافة لينغجياتان، ما يشير إلى روابط بين الثقافتين على مسافات بعيدة.

وشملت القطع الأثرية الأخرى المكتشفة من اليشم أدوات وحلي للزينة. ويُعتقد أن الأدوات القديمة كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة.

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الاحجار الكريمة القوات الروسية طقوس الدفن شمال الصين

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