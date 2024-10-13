الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يخطط لحصار وتجويع كل من يبقى في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتجويع وحصار قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحصار شمال غزة 

وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها أنه وفقا لخطة جيش الاحتلال فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.

وأوضحت أن خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي، وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدا.

جيش الاحتلال يستعد لمناورة واسعة في غزة 


وأشارت إلى أن الجيش استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة صحيفة هآرتس

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