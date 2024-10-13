الأحد 13 أكتوبر 2024
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حوادث

بعد حادث المنيا، مصدر أمني: قطار النوم يستأنف رحلته إلى القاهرة

حادث قطاري المنيا
حادث قطاري المنيا

كشف مصدر أمني عن استئناف قطار النوم رحلته إلى القاهرة بعد فصل العربتين ضمن حادث التصادم الذي وقوع صباح اليوم بين قطارين.

التحقيقات الأولية عن حادث المنيا، جرار اصطدم بقطار النوم من الخلف وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية

تشكيل فريق تحقيق أمني في حادث قطاري المنيا

وقال المصدر الأمني، إن الحادث عبارة عن حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة

من جانبه، تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

أعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

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