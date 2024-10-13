التحقيقات الأولية عن حادث المنيا، جرار اصطدم بقطار النوم من الخلف وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية

كشفت التحقيقات الأولية، فى حادث تصادم قطارين بالمنيا، أن العناية الإلهية أنقذت ركاب قطار النوم من كارثة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

ويقوم فريق أمنى، بإجراء التحريات والتحقيقات حول ملابسات وظروف الحادث، فضلا عن سؤال العاملين بالسكك الحديدية وقائد القطار.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين والتحرك لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وأكد مصدر مسئول، أنه تم تشكيل فريق أمنى كبير يضم كافة الجهات المختصة لتحقيق فى حادث تصادم قطارين بالمنيا.

وأوضح المصدر، فى تصريح له صباح اليوم الأحد، بأنه لا وفيات حتى الآن فى حادث قطارين المنيا، فيما وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بانتقال كافة القيادات الأمنية المعنية والجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو الحادث.

وقامت قوات الحماية المدنية باعمال الفحص والبحث عن المفقودين فى ترعة الإبراهيمية.

من جانبه كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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