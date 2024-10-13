تشكيل فريق تحقيق أمني في حادث قطاري المنيا

أكد مصدر مسئول، أنه تم تشكيل فريق أمنى مكبر يضم كافة الجهات المختصة للتحقيق فى حادث تصادم قطارين بالمنيا.

وأوضح المصدر، فى تصريح له صباح اليوم الأحد، بأنه لا وفيات حتى الآن فى حادث قطاري المنيا، فيما وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بانتقال كافة القيادات الامنية المعنية والجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو الحادث.

وقامت قوات الحماية المدنية بأعمال الفحص والبحث عن المفقودين فى ترعة الإبراهيمية.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

ودفعت الوزارة بـ 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

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