الأحد 13 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة وشرح كتاب صحيح البخاري بمسجد الحسين، الثلاثاء

المجلس الحديثي
المجلس الحديثي
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يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلس الحديث الأول لقراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

 

دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دوره في نشر الفكر الوسطي المستنير

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، حيث يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دوره في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، ونشر السنة النبوية التماسًا لبركتها.

قراءة كتاب: "صحيح البخاري" 

وتبدأ قراءة كتاب: "صحيح البخاري" رحمه الله، يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/ 10/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ويحاضر فيه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم  عضو هيئة كبار العلماء.
 

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