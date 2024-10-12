السبت 12 أكتوبر 2024
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الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على منحة الدكتوراه من معهد الدراسات الإسلامية

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الدكتوراه من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، وذلك لأول مرة من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية

وبرامج الدكتوراه المتاح التقدم بها في المعهد العالي للدراسات الإسلامية هي: الشريعة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ والحضارة الإسلامية، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

منحة الدكتوراه من المعهد العالي للدراسات الإسلامية
 

ويحق التقدم للعاملين المعينين على درجة وظيفية بالأوقاف لكل مما يأتي:

1- الحاصلون على درجة الماجستير ضمن المنحة الدراسية للعاملين بوزارة الأوقاف بشرط ألا يقل تقديرالماجستير عن جيد جدًّا.

2- الحاصلون على درجة الماجستير من جامعة الأزهر أو أي من الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج منحة الأوقاف بشرط ألا يقل تقديرالماجستير عن جيد جدًّا.

3- اجتياز المقابلة المقررة لذلك.

4- ألا يكون قد تم إحالته إلى المحكمة التأديبية.

وعلى الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدكتوراه المعلن عنها التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه مساء يوم 18 أكتوبر 2024م، وذلك عبر هذا الرابط .

 

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المعهد العالي للدراسات الإسلامية الاعلى للجامعات الأوقاف الحضارة الاسلامية المجلس الأعلى للجامعات وزارة الأوقاف

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