تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد، المواعيد والقراء

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النحل 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة يونس 15 ق

52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق

10: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 25ق

46: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العزيز حربى وما تيسر من سورة النساء 30ق

53: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك وما تيسر من سورتى هود/ يوسف30ق

33: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/إبراهيم سلامة 5ق الساعة 16:08

مصحف مجود للشيخ / محمود على البنا من سورة الكهف 30ق



31: 18 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور وما تيسر من سورة التوبة 30ق

19:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق

48: 19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النساء 30ق

20:23( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ /محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 15ق

21:30( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الحديد 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /طه الفشنى وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورتى القمر/ الرحمن 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد عبد الشافى الكحلى وما تيسر من سورة المائدة 15ق

02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الله عبد الرازق هندى وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات 15ق

03:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة آل عمران 41ق



