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رياضة

اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ويشهد اليوم الأحد إقامة 4 مباريات بدلا من 5 لقاءات ضمن الجولة الثانية من المسابقة بعدما تقرر تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتج، لحين تحديد الفريق المحلاوي ملعب  بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية. 

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات. 

مباريات اليوم في الجولة الثانية من دوري المحترفين  

المقاولون العرب ضد الداخلية 

منتخب السويس ضد القناة 

طنطا ضد بروكسي 

أبوقير للأسمدة ضد راية  

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثانية 

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط 

2- سبورتنج 3 نقاط 

3- لافيينا 3 نقاط  

4- المقاولون العرب 3 نقاط 

5- ديروط 3 نقاط  

6- بلدية المحلة 3 نقاط  

7- أسوان 3 نقاط  

8- وادي دجلة 3 نقاط 

9- الترسانة 3 نقاط  

10- بروكسي نقطة  

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط  

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط   

14- الداخلية بدون نقاط    

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط    

16- طنطا بدون نقاط   

17- منتخب السويس بدون نقاط   

18- بترول أسيوط بدون نقاط    

19- راية بدون نقاط  

20- المنصورة بدون نقاط  

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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