تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الإمارات

عبر المطرب تامر عاشور عن سعادته بالحفل الذي أحياه أمس في مدينة دبي.

وكتب تامر عاشور في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “كان يوم رائع مع إخواتنا وحبايبنا في الإمارات، اتبسطت جدا جدا باستقبالكم وتفاعلكم”.

وأحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر عاشور في دبي

وقدم تامر عاشور عدد كبير من أغانيه خلال الحفل، ومن أبرزهم تيجي نتراهن وبيت كبير وقولولو سماح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بغنائه أغنية ياريتك فاهمني للفنانة أنغام وغنى معه الجمهور.