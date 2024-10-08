تامر عاشور وحماقي في حفل واحد، اعرف الميعاد والمكان

يحيي كل من الفنان محمد حماقي وتامر عاشور حفل غنائي مشترك وذلك يوم 22 أكتوبر الجاري بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر.

حفل تامر عاشور ومحمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم الثنائي عدد كبير من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح بشكل كبير.

كما يستعد الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة حفلات بالقاهرة ومنها حفله الغنائي في فاميلي بارك والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر.

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولي 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.