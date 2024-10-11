السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بـ "ياريتك فاهمني" لـ أنغام، تامر عاشور يتألق خلال حفله بدبي (صور)

حفل تامر عاشور، فيتو
حفل تامر عاشور، فيتو

أحيا  الفنان تامرعاشور حفلا غنائيا كبيرا على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

حفل تامر عاشور في دبي 

وقدم تامر عاشور عدد كبير من أغانيه خلال الحفل، ومن أبرزهم تيجي نتراهن وبيت كبير وقولولو سماح وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بغنائه أغنية ياريتك فاهمني للفنانة أنغام وغنى معه الجمهور.

كما يستعد الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة حفلات بالقاهرة ومنها حفله الغنائي في فاميلي بارك والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر.

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولي 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

 

ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

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