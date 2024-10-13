هل يرحل حسام حسن عن تدريب المنتخب؟، إيهاب الكومي يجيب

أكد إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، أنه لا توجد أي نية أو التفكير في رحيل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصةً أنه يسير بشكل جيد.

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "من العاقل الذي يقول إن الاتحاد الحالي أو المقبل سوف يُقيل حسام حسن المدير الفني، وهو يسير بطريقة مميزة، ووضعه يختلف عن البرتغالي كيروش الذي رفض استكمال مهمته مع الاتحاد المصري".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "عقد حسام حسن لم يشمل أي شروط جزائية في عقده مع الاتحاد المصري بطلب منه، وهو يلقى دعم جماهيري كبير، ويسير بطريقة جيدة، ولن يكون هناك أي نية للتفكير في إقالته".

واختتم إيهاب الكومي: "الجهاز التنفيذي هو المنوط بالانتخابات وفتح باب الترشح سيكون يوم 10، والانتخابات سوف تقام في شهر ديسمبر، وسوف أترشح للانتخابات بناءً على طلب الجمعية العمومية، والهدف هو مصلحة الكرة المصرية".