كواليس جلسة كولر مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون
كشف الإعلامي، خالد الغندور، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر عقد جلسة مع جهازه المعاون وتحدث معهم حول أهمية بطولة السوبر المحلي وأن خسارة البطولة الإفتتاحية لثاني موسم على التوالي أمر غير مقبول".
وتابع:" كولر أكد أن الكرة مكسب وخسارة ولكن الفريق لم يكن على ما يرام بدنيا وفنيا وذهنيا في مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي".
وأكمل:" كولر طلب من أندريس أندويا مخطط الأحمال وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين يبدأ تنفيذه من الغد حتى موعد أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا".
واختتم الغندور:" كولر طلب أيضًا مراعاة فارق درجات الحرارة والرطوبة بين مصر والإمارات لوضع برنامج مناسب للاستفادة منه بأكبر قدر مستطاع".
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