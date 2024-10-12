حقيقة رفض أحمد قندوسي الدخول في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد
كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة رفض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول في صفقة تبادلية مع زد مقابل انتقال زيكو والبانوبي إلى الأحمر.
وقال خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور": كل ما يقال بشأن رفض قندوسي الدخول في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد عار تمامًا من الصحة.
وأضاف: قندوسي إعارة من الأهلي إلى سيراميكا، ولازم يخلص فترة الإعارة الأول، وبعدين سيراميكا يجدد الإعارة أو يفسخ معاه.
وتابع الغندور: من المستحيل أن يدخل اللاعب في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد للحصول على زيكو والبانوبي، بالإضافة أن اللاعب الجزائري يتقاضى 600 ألف دولار وده رقم مستحيل نادي في مصر يدفعه غير بيراميدز، حتى سيراميكا بيدفع النصف والأهلي بيدفع النص التاني.
وواصل: حتى الآن مفيش عرض رسمي نهائي من الأهلي لضم البانوبي أو زيكو هي مجرد نقاشات لا ترتقي حتى لمستوى المفاوضات الرسمية.
واختتم: لذلك قصة دخول قندوسي في صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل زيكو والبانوبي "عار تمامًا من الصحة".
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