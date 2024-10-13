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الصحة تكشف حقيقة ارتفاع خدمات الإسعاف غير الطارئة لـ 49 ألف جنيه (فيديو)

أسعار خدمات الإسعاف،
أسعار خدمات الإسعاف، فيتو
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة ارتفاع مصاريف خدمات الإسعاف غير الطارئة لـ 49 ألف جنيه.

 

من يتحمل خدمات الإسعاف؟

وقال "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":  إن الشخص الذي يتعافى يتحمل تكلفة الإسعاف إذا أراد استخدامها.

 

خدمات الإسعاف المجانية 

وأكد: أن الخدمات الإسعافية كانت وما زالت وستظل مجانية، أي أن الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية المقدمة إلى الشخص المصاب بحادث طارئ أو مرض لغرض تخفيف آثار الإصابة أو إنقاذ حياة المصاب وتأمين وصوله للمستشفيات، مجانا.

وأضاف: هناك خدمات تقدمها هيئة الإسعاف وليست خدمات إسعافية مثل تأمين أماكن التجمعات، والقادر وغير المحتاج يتكفل تكلفة الخدمة الإسعافية.

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أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

وأوضح أن أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة مبنية على تكلفة الصيانة والوقود والعمالة والخدمة، وهي موجهة للقادرين.


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