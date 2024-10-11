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ما خدمات هيئة الإسعاف غير الطارئة؟ الصحة تجيب

هيئة الإسعاف المصرية،
هيئة الإسعاف المصرية، فيتو
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كشفت وزارة الصحة عن أهم خدمات الإسعاف غير الطارئة التى ارتفعت أسعارها ومنها:

١- احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي

٢- خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة

٣- تأمين مؤتمر أو انتخابات ضد أي حوادث قد تطرأ

٤- تأمين موقع تصوير سينمائي

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى ما زالت مجانية وبدون مقابل للخدمة مثل الحوادث وحالات الطوارئ كالجلطات والأزمات القلبية وغيرها.

زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان زيادة اسعار الخدمات الغير طارئة هي زيادة ضرورية لأسعار الخدمات الإسعافية للخدمات غير الطارئة بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار المعدات والصيانة وزيادة رواتب العاملين.

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الإسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

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