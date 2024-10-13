محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة (صور)

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الالتزام بالإعلان عن الأسعار ووضع هامش ربح منخفض لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية منفردًا على منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة وتوفير المنتجات الغذائية من الخضار والفاكهة.



حيث تفقد منافذ الخضار والفاكهة بشوارع ( الجيش - قناة السويس - الإمام محمد عبده - جديله).



وشدد "مرزوق" على المنتفعين بالمنافذ بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار ووضع هامش ربح منخفض لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم إقامة هذه المنافذ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالإضافة إلى المعارض الدائمة التابعة المحافظة التي تم افتتاحها بشارع الجيش وعبد السلام عارف.