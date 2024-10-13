محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة (صور)
شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الالتزام بالإعلان عن الأسعار ووضع هامش ربح منخفض لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار.
جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية منفردًا على منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة وتوفير المنتجات الغذائية من الخضار والفاكهة.
حيث تفقد منافذ الخضار والفاكهة بشوارع ( الجيش - قناة السويس - الإمام محمد عبده - جديله).
وشدد "مرزوق" على المنتفعين بالمنافذ بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار ووضع هامش ربح منخفض لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم إقامة هذه المنافذ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالإضافة إلى المعارض الدائمة التابعة المحافظة التي تم افتتاحها بشارع الجيش وعبد السلام عارف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.