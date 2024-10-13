فاركو: الزمالك وبيراميدز طلبا ضم محمود جهاد
قال أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، إن الإدارة لا تمانع رحيل محمود جهاد في الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد المدير الفني لفاركو خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن ناديي الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.
أضاف خطاب: "فاركو يعمل في منظومة محترفة ولا يقف أمام مستقبل أي لاعب".
وواصل: "والدليل علي ذلك لم نقف أمام محمود حمادة وأحمد الصغيري وعبد الله بكري".
وأكمل: "محمود جهاد أصبح قريبًا من الرحيل عن فاركو بعد مفاوضات الزمالك وبيراميدز ولا نمانع رحيله".
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