فاركو يخطف نيمار الزمالك من المصري البورسعيدي
كشف خالد الغندور عن اقتراب نادي فاركو من ضم اللاعب سيد عبد الله نيمار قادمًا من صفوف الزمالك.
وقال خالد الغندور عبر برنامج إستاد المحور: "سيد عبد الله نيمار على أعتاب الانضمام إلى صفوف فريق فاركو، وذلك بعد قرار نادي الزمالك بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة".
وأكد الغندور في تصريحاته أن سيد نيمار أنهى كل شيئ مع فريق فاركو وتبقى فقط التوقيع الرسمي وإجراء «الفوتوسيشن».
واختتم:" عبد الله نيمار كان قد دخل في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي لكنها تعثرت، ليصبح فاركو على أعتاب ضم اللاعب".
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