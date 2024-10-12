خالد الغندور: بيراميدز لم يتواصل مع اتحاد الكرة لسحب لقب الدوري من الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على حقيقة شكوى نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة، بشأن سحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي بسبب وسام أبو علي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع بيراميدز لمعرفة حقيقة استفسارهم بشأن معرفة تزوير قيد وسام أبو على فى اتحاد الكرة وسحب لقب الدورى من الأهلى نظرًا لعدم صحة قيد اللاعب والتلاعب فى أوراقه".

وأضاف: "مسئولو النادى السماوى أكدوا أنهم لم يتواصلوا مع الجبلاية بشأن هذا الأمر ولا صحة لما يثار فى هذا الموضوع".