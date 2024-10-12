بمشاركة الاهلي، تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان اعتزال النجم السعودي خالد مسعد

عقدت جمعية رعاية الرياضيين بالسعودية، مساء اليوم السبت مؤتمرًا للكشف عن تفاصيل حفل اعتزال خالد مسعد، أسطورة الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأعلن خلال المؤتمر إقامة مباراتين في 12 نوفمبر المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة الأولى (استعراضية) في السابعة مساءً، بين أصدقاء اللاعب وجيل 1994 بالسعودية، والثانية أمام النادي الأهلي في التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد المباراة الاستعراضية، مشاركة عدد من أساطير الكرة السعودية، مثل "ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محيسن الجمعان، محمد نور، محمد الدعيع، فؤاد أنور، طلال الجبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبد الله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، صالح الداود، صالح النعيمة".

حديث خالد مسعد

وتحدث خالد مسعد، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي،: إن صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن عبد الله، يعني له الكثير، ويعد بمثابة أب بالنسبة له، مضيفًا أنه يعمل حاليًا لدى الاتحاد السعودي في المركز الإقليمي للفئات السنية، ويطمح مستقبلًا بأن يصبح مستشارًا في كرة القدم.

تفاصيل مباراة الأهلي في مهرجان اعتزال خالد مسعد

ومن المقرر أن تقام مباراة اعتزال خالد مسعد يوم الثلاثاء 12 نوڤمبر القادم في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مقابل حصول النادي الأهلي المصري علي مبلغ مالي كبير جدًا قد يتخطى المليون دولار، وهناك امتيازات أخرى نظير المشاركة في المباراة.

من هو خالد مسعد ؟

و خالد مسعد المولد، الملقب بـ(الأنيق)، أحد أساطير الكرة السعودية، حيث تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي، في عمر 17 عامًا، بقرار من البرازيلي الشهير تيلي سانتانا.

وقضى 14 عامًا في صفوف أهلي جدة خلال الفترة بين 1986-2000، ثم لعب لمدة 3 مواسم في الاتحاد، حتى عام 2003، فيما قضى 6 سنوات بقميص المنتخب السعودي، وتوج خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، مع عملاقي جدة، بين الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي المصري، كما توج بلقب كأس آسيا مع المنتخب، خلال نسختي 1988 و1996، وشارك في نهائيات كأس العالم 1994 و1998.