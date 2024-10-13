محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة ليلية تفقدية مفاجئة منفردًا بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الاشغالات والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

الشوارع المستهدفة في الجولة

حيث شملت جولة " المحافظ " شوارع ( الجيش - فخر الدين خالد - سعد الشربيني - عبدالسلام عارف ـ الجلاء ـ سكة سندوب - المطافي - العبور ).

استدعاء شرطة المرور والمرافق لرفع كافة الإشغالات

وعلى الفور قام اللواء طارق مرزوق باستدعاء شرطة المرور والمرافق لرفع كافة الإشغالات بالشوارع وتنظيم عملية ركن السيارات وتحرير محاضر للمخالفين وتنظيم الحركة المرورية.

محافظ الدقهلية يلتقي بعدد من سكان مساكن الجلاء

كما التقى " المحافظ " بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسئولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية لتسليم كافة الوحدات إلى أصحابها في أسرع وقت.

الأسبوع الحالي سيتم تسليم 71 وحدة إضافية في مساكن الجلاء

وأشار إلى أنه تم تسليم 167 وحدة سكنية حتى الآن وخلال الأسبوع الحالي سيتم تسليم 71 وحدة إضافية على أن يتم الانتهاء من تسليم كافة الوحدات فور الانتهاء من توصيل عدادات المرافق.