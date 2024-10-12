نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس
نشب حريق هائل داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.
ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم رفض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.
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