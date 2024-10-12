الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس (صور)

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس.

وكشف الفحص المبدئي بأن النيران التهمت مبني مكون من 3 طوابق في مبني Teleperfomance-Plaza التجمع تليبرفورمنس بلازا شارع التسعين الجنوبي.

وكان قد نشب حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.

ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الاطفاء وتم رفض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوبي، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

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