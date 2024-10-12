مسلسل تيتا زوزو الحلقة 16، ديجا تنهار مرة أخرى ونشوب أزمة بين سالم وابنه

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 16 شعور سالم بالسعادة، بسبب تواجد أصدقائه معًا للاحتفال بعيد ميلاده وازدادت سعادته حينما رأى ابنه يأتي ليشاركه الاحتفال بهذا اليوم، وعلى جانب آخر تحاول الطبيبة النفسية التحدث مع ديجا حول رؤيتها لنفسها وللأشخاص من حولها، وفي وسط الحديث تدخل في نوبة انهيار عصبي وتطلب جدتها زوزو لتعود معها إلى المنزل.

تحاول هبة الوصول إلى والدتها ولكن هاتفها فرغ شحنه، فتذهب إلى منزلها بحثا عنها ولا تجدها، حيث كانت زوز تجلس مع سالم وابنه جلسة عنوانها الود والاحترام، حيث تعالم معها ابن سالم بكل تقدير خاصة أنه ذكرته بهذه المناسبة الخاصة بالنسبة لوالده وقام بتلبية طلب سالم بطرد الخادمة من منزله، ثم جلس الابن وتحدث مع زوزو حول رفضه زواج والده واتهم سالم بالخرف واستمع سالم لهذا الحديث وشعرت زوز بالغضب من الابن وأخبرته أنها من كان سيتزوجها سالم فتحدث معها بأسلوب لا يليق وكذلك مع والده، وهو ما دفع زوزو لإخباره بأنها وافقت على طلب زواج سالم فقط “عندا” في الابن، أما هذا الأخير فعبر عن رفضه التام للأمر وخرج وسط دهشة الاثنين.

وتعود زوزو لتجد هبة في انتظارها ويذهبان معًا لإحضار ديجا التي تخبرها أنها فكرت من جديد في الانتحار ولكن زوزو تقنعها بعدك التفكير في هذا الأمر نهائيًا، وأزالت من أمامها “شريط” الحبوب حتى لا تمنحها فكرة الانتحار من جديد، ويتقابل سيف مع ابنه ولكن يظل عدم الوفاق هو شعارهما.

وعلى هامش الحلقة يشعر رشدي بالقلق بسبب التحديث الجديد به والذي يجعله آلة إعلانات لا تتوقف، وطلب من زوزو ملازمتها في كل لحظات يومها ولكنها تخبرها أن هذا غير طبيعي، بينما يواصل القائم على رشدي متابعة الأرقام الخاصة به وتطورها خاصة فيما يتعلق بالمشاعر، ويحاول زميله في المكتب تحذيره من تداعيات تطور ال AI وتأثير ذلك على البشر فيما بعد.

مسلسل تيتا زوزو

و يشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.