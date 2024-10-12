الأحد 13 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب المحافظ تتابع جهود "حياة كريمة" بالوادي الجديد

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، محمد رجائي منسق عام فرع مؤسسة "حياة كريمة" وعددٌا من المتطوعين من أعضاء وممثلي المؤسسة بالمحافظة؛ لمتابعة جهود المبادرة على أرض المحافظة في إطار دورها البارز في تقديم المساعدات ودعم وتنمية المجتمع.

ناقش اللقاء  توفير منافذ ثابتة بمراكز المحافظة المختلفة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مدعمة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بالإضافة لمراجعة ومتابعة نشاط المؤسسة في المحافظة ودورها في تقديم المساعدات ودعم الحالات المستحقة والأكثر احتياجًا.

وأكّدت نائب محافظ الوادى الجديد، تقديم التيسيرات لتسهيل عمل المبادرة ودعم جهودها التنموية لخدمة أهالي المحافظة.

 

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