مي عمر عن مسلسل "إش إش": مرهق للغاية وأنتهي من تصويره خلال شهر

تواصل الفنانة مي عمر تصوير دورها في مسلسل “إش إش”، الذي تشارك به في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل 2025، حيث تتنقل بين منطقة روض الفرج والسكاكيني وشبرا الخيمة.

وقالت مي عمر في تصريح خاص لـفيتو، أنها سوف تنتهي من تصوير المسلسل بشكل كامل خلال شهر من الآن، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان.

وأضافت مي أنها أصيبت بالإرهاق الشديد بسبب تصوير مشاهد المسلسل بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، نظرًا لكثرة التفاصيل الخاصة بأحداث المسلسل.

وأوضحت مي أن المخرج محمد سامي قرر أن يصور المسلسل في أماكن حقيقية، وأن يستعين ببناء الديكورات في حدود ضيقة، حتى يظهر المسلسل بشكل واقعي للجمهور

تفاصيل مسلسل إش إش

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.