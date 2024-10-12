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أخبار مصر

خبير عسكري: أمريكا هددت بضرب القاهرة بالقنبلة النووية خلال حرب أكتوبر

حرب اكتوبر 1973،
حرب اكتوبر 1973، فيتو
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قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري: إن الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر كان يمتلك طائرات حربية متطورة للغاية، وأسلحة نوعية لم تكن لدى مصر، ولكن الجيش المصري كان متفوقا في القوات البرية.

خطة الخداع الاستراتيجي مفتاح نصر أكتوبر

وأضاف: أن مفتاح نصر أكتوبر كان يتمثل في خطة الخداع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن خطة الحرب وضعت من خلال الفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير أحمد إسماعيل، والرئيس أنور السادات فقط.

وأوضح أن خطة العبور أعدت من قبل المشير الجمسي الذي تولى المسؤولية خلفا للواء احمد إسماعيل، مشيرًا إلى أن "الشاذلي" تحدث كثيرًا عن إنجازاته في السادس من أكتوبر، ولم يتحدث عن جهود الكثير من القادة العسكريين.


تهديد هنري كيسنجر لمصر خلال حرب أكتوبر 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر هدد مصر يضرب القاهرة بالقنبلة النووية، حال ضرب الجيش المصري الثغرة في حرب أكتوبر، مضيفًا أن نصر أكتوبر أدى لنوع من التوازن في المنطقة من حيث القوة العسكرية.

معجزة مصر في حرب أكتوبر

وأكد أن مصر قامت بمعجزة في حرب السادس من أكتوبر في تدمير خط بارليف المحصن، مشيرًا إلى أن هذا الخط كان يحتوي على الكثير من المواقع والخنادق الدفاعية، ولم يكن مجرد ساتر.

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عبور خط بارليف 

وأوضح أن المشاة بعد عبورهم خط بارليف اشتبكوا مع المدرعات الإسرائيلية، خاصة وأن المدرعات المصرية لم تستطع المرور إلى الضفة الأخرى إلا بعد إعداد الكباري، وهذا أخذ بعض الوقت.

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