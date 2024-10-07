كتب الخطة على كراسة ابنته، قصة تكليف اللواء صلاح فهمي نحلة بتحديد موعد حرب أكتوبر

عبور خط بارليف كان مفاجأة أذهلت العدو الإسرائيلي، وهذه المفاجأة جاءت بعد تخطيط دقيق لميعاد الهجوم.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد لا نغفل البطل الذي قام بالتخطيط لساعة الصفر وهو اللواء صلاح فهمى نحلة رئيس فرع التخطيط بهيئة عمليات الجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973 وهي الساعة 2 الظهر يوم 1973.

- ملامح من حياة البطل:

ولد في القاهرة عام 1936 وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

-كيف تم تحديد موعد الهجوم على خط بارليف

_خلال شهر مايو عام 1973 كلف اللواء عبد الغني الجمسي العقيد صلاح فهمي رئيس فرع التخطيط بالجيش المصري بتحديد موعد الهجوم علي خط بارليف بالشهر واليوم والساعة.. وخرج العقيد صلاح فهمي من مكتب اللواء عبد الغني الجمسي وتوجه مباشرة إلي مركز الدراسات الإستراتيجية حتى يعرف مواعيد الأعياد والعطلات الرسمية في إسرائيل ثم توجه بعد ذلك إلي هيئة الأرصاد ليعرف حسابات ساعات الليل والنهار واتجاهات التيار في قناة السويس ثم توجه بعد ذلك إلي جهاز المخابرات العامة المصرية حتى يعرف خطط الدفاعات الإسرائيلية وتوقيتات تدخل الإحتياطي واستدعاء الجيش الإسرائيلي.

العقيد صلاح فهمي جمع كل المعلومات واستخلص إن أول رد فعل إسرائيلي سيكون بعد 6 ساعات وفقا لقواعد إنعقاد مجلس الوزراء الإسرائيلي.

- أهم أسباب تحديد الساعة الثانية ظهرا موعد للحرب:

تم تحديد ميعاد الهجوم المصري وساعة الصفر لحرب أكتوبر الساعة 2 الظهر لأنه بعد 6 ساعات سيكون الليل دخل وتعجز إسرائيل عن الرد في الظلام، وأيضا دعم اللواء صلاح فهمي الساعة 2 الظهر لأن الشمس ستكون خلف رؤوس الجنود المصريين وليس أمامهم بالإضافة إلى أن يوم 6 أكتوبر 1973 هو يوم عيد الغفران ( كيبور) عند اليهود أي إجازة رسمية.

_ وبدأ البطل العقيد صلاح فهمي يكتب التقرير النهائي في كراسة دراسية خاصة بابنته مكتوب عليها اسمها «حنان صلاح فهمي»، فقلب العقيد صلاح فهمي الكراسة وكتب التقرير فيها، وفي اليوم الثاني ذهب إلي مكتب اللواء الجمسي وأعطاه الكراسة، واللواء الجمسي أعطي الكراسة لوزير الحربية المشير أحمد إسماعيل وبعد ساعتين كانت الكراسة عند الرئيس الراحل أنور السادات ووافق فورا علي الميعاد.

-فكرة غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية

البطل صلاح فهمي هو أيضا صاحب فكرة غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية وإللي كانت أعظم مفاجآت حرب أكتوبر 1973 لإسرائيل، حيث سافر العقيد صلاح فهمي إلى اليمن كرجل أعمال قبل حرب أكتوبر 1973 بشهر ووضع خطة تأمين عمل المدمرات والغواصات ولنشات الصواريخ المصرية في البحر الأحمر عند مضيق باب المندب والتي جعلت ميناء إيلات الإسرائيلي ميناء مهجور فترة الحرب كلها وفقد اليهود الإسرائيليين أهم منفذ لهم علي البحر الأحمر

-وفاته

توفي البطل اللواء صلاح فهمي نحلة يوم 27 /1 /2017 عن عمر يناهز 81 عاما بعد عمر طويل قضاه في خدمة الوطن.