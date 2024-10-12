السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

فصائل عراقية تضرب هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان

المقاومة الاسلامية
المقاومة الاسلامية في العراق،فيتو

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

المقاومة تضرب هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان

وقالت المقاومة في بيان لها إن الضربة تأتي: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكد البيان "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

 

استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم الثلاثاء، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان

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