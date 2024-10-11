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رياضة

وسام أبو علي بعد الهزيمة أمام العراق: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل

وسام أبو على
وسام أبو على

 قال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إن منتخب بلاده كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل أمام العراق.

وحقق منتخب العراقي فوزا ثمينا على حساب ضيفه المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل هدف المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي.

وتابع وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين: "صعبنا مباراة العراق على أنفسنا بعدما بدأنا اللقاء بشكل سيء ولم نضغط ونستحوذ على الكرة".

وأضاف: "تحدثنا مع أنفسنا بين الشوطين وظهرنا بشكل رائع في الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل".

 

وشارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي في تشكيل المنتخب الفلسطيني.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

أما المنتخب الفلسطيني فبقي في المركز السادس والأخير في المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن والعراق على التوالي.

 

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أرقام وسام أبو علي وسام أبوعلي قائمة منتخب فلسطين

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