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اقتصاد

أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم السبت 12-10-2024

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشراسعار الذهب فى الاسواق المحلية فى ختام تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصري، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3600جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3085 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28800 جنيهًا، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

وصل عدد صناديق الاستثمار في الذهب في مصر إلى 3 صناديق، ليرتفع عدد المستثمرين فيها بعد صياغة القواعد المنظمة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر خلال مايو 2023، ووصل عدد المستثمرين في صناديق الذهب حتى أغسطس 2024، ارتفع إلى 131 ألفا، وذلك بقيمة استثمارات بلغت 925 مليون جنيه.

وقال محمد دشناوى خبير أسواق المال: "زيادة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب سواء على مستوي مصر أو الوطن العربي أو العالم عموما وهو أمر طبيعي فالذهب هو مخزن القيمة الأكثر قبولا ومصداقية وكذلك تاريخيا فالذهب هو القيمة التي يقاس عليها أي قيمة في التعاملات منذ بدء التاريخ وحتى الآن".

وأضاف: "لكن هذا الأمر تغير بعد أن طغى الدولار منفردا على التعاملات العالمية وتحول الدولار القيمة الأكثر قبولا في التقييم إلا أن الذهب حافظ على مكانته لدى الدول والمستثمرين والمدخرين لأنهم يعلمون أن الدولار كورقة ليست قابلة أن  تستمر تحديد القيمة، وذلك لأن قيمة الدولار تأتي من 4 مصادر رئيسية وهي: قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا غير مستدام أن يحافظ على وضعه، واستمرار سيطرة وهيمنة القوة الأمريكية كما هي وكذلك المنافسون، والقبول العام والثقة في الفيدرالي والدولار كعملة احتياطي، واستمرار النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي.

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