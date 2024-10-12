رئيس السكة الحديد: إسقاط ديون على الهيئة بقيمة 58 مليار جنيه

أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الدولة أسقطت ديونا على السكك الحديدية قيمتها 58 مليار جنيه بشرط أن تتكفل الهيئة بمصروفات التشغيل.

رسالة كامل الوزير لـ هيئة السكك الحديدية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": “الفريق كامل الوزير بعد إسقاط الديون من على السكك الحديدية قال لنا جملة شهيرة ”انتوا كده اتفطمتوا ولازم تغطوا مصاريف تشغيلكم".

مخطط حضاري لمحطة قطارات صعيد مصر

ولفت، إلي أنه تم إعداد مخطط حضاري لمحطة قطارات صعيد مصر، وغدا أول قطار يدخل محطة بشتيل من طنطا للمنيا.



وأشار: كل راكب معه تذكرة لمحطة مصر يستمر استخدامها لمدة 15 يوما، وسيكون هناك شركة متخصصة لأعمال النظافة والصيانة في محطة قطارات الصعيد.