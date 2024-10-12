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50 شابا وفتاة يتنافسون بمسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

مسابقة الصوت الذهبي،
مسابقة الصوت الذهبي، فيتو

تنافس  أكثر من 50 شابا وفتاة  في مسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب سندوب بمحافظة الدقهلية، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية  "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهد مركز شباب سندوب اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، بدء فعاليات ( المرحلة الأولى ) من تصفيات المشاركين في المسابقة بتحكيم لجنة متخصصة مكونة من صفاء عبد العزيز حفظة القرآن الكريم بالجامع الكبير، ومحمود عيد الشيخ الأزهري الحاصل علي معهد القراءات وأصول الدين، لاكتشاف المواهب في حفظ القرآن الكريم  والابتهالات الدينية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور عثمان سعفان المدير التنفيذي بالمركز، وسحر معوض مسئولة نشاط مركز شباب سندوب، وسمر نجيب رئيس قسم الطلائع بالإدارة. 


وشملت الفعاليات تقسيم المشاركين والإستماع إليهم وتسجيل المؤهلين للتصفيات المقبلة.

وتأتي المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف الي تكريم وتشجيع صغار القراء من الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته باعتبارهم قراء الغد.

 يذكر أن المسابقة تشمل أربعة مستويات من سن 8: 18 سنه، المستوى الأول ( ربع القرآن )، والمستوى الثاني ( نصف القرآن )، والمستوى الثالث ( القرآن كاملا )، أما المستوى الرابع فى (الابتهالات الدينية والتواشيح).

يأتي التنفيذ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الأستاذ طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومها محمود متابع المنتدى الثقافي، ومتابعة وتنفيذ الدكتورة هدى بلاط مدير عام إدارة شباب حي غرب.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الابتهالات الدينية أشرف صبحى وزير التعاون مع الادارة المركزية الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حفظ القران الكريم شرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ الدقهلية وزير الشباب والرياضة

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