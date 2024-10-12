الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 21، أكرم يتبرأ من أبنائه من ليلى أمام المحكمة

محمد القس، فيتو
محمد القس، فيتو

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 21 حول كشف شعبان كافة أوراق وليد أمام ليلى بغرض الإيقاع بينهما، حيث سلمه شعبان الأوراق التي تثبت سرقة وليد لأموال من الشركة، وفيديو آخر يثبت محاولته سرقة خزينة أكرم، وبالرغم من كل هذا لم تتوتر علاقة وليد وليلى حيث حرص وليد على سرد كل التفاصيل لها.

وتواصل فاتن التحدث مع حبيبها السابق عبر الفيس بوك، بينما يحاول ياسر التواصل مع أكرم وطلبه المال، وتسألها ليلى عن سر النظر المتواصل في الهاتف فلا تخبرها الحقيقة، بينما تتعرض أم أيمن للخيانة من قبل زوجها الذي يتزوج عليها بأخرى ويتركها تواجه مصيرها هي وابنها فتعدها ليلى برفع دعوى خلع ضده وتحتضنها في منزلها هي وابنها.

ويذهب وليد لرؤية شقيقته بيريهان في المستشفى فيجدها في حالة يرثى لها، ويتم الإفراج عن أكرم بكفالة ١٠٠ ألف جنيه، ويعود أكرم إلى المنزل ويجد “حظاظة” تخص بدوي، فيتصل به ويكشف له بدوي أن شعبان هو الخائن، وحينما تأتي جلسة ليلى مع أكرم لإثبات نسب أبنائها إليه يحضر أكرم إلى المحكمة وينكر نسب أبناءه إليه أمامهم وأمام الجميع، وتطلب ليلى تحليل DNA، وتشعر ليلى بالصدمة من أكرم ومن حجم السوء الذي وصل إليه.

وعلى جانب آخر، تواصل ليلى دعم نبيل في علاقته المتوترة مع طليقته وابنه، بينما يواصل محمود دعمه لتهاني بعد العملية بالرغم من زواجه من سوسن بدون أي حفل زفاف، وتهنئه تهاني وتبارك له الزيجة وتطلب منه ألا يفارقها يومًا، وفي النهاية ينجح شعبان وأكرم في تخليص خالد من ورطته مع والد زوجته مقابل قيامه باتهام ليلى بالنصب وبيع شقة شقيقه المتوفى بدون وجه حق.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سلسل برغم القانون برغم القانون مسلسل برغم القانون الحلقة 21 الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

كيف قدم مسلسل تيتا زوزو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشر؟

مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4، ديدي تنقذ مطعم الحبايب بالملوخية

أحمد خالد صالح وحسن مالك ضيوف شرف الحلقة 4 من مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 15، ريم تتعمد تجاهل خالد وزوزو ترفض عرض زواج من سالم

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف حقيقة قانونية قيد الأهلي لـ وسام أبو علي وهل يتم سحب درع الدوري؟

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

إصابة 7 أشخاص في حريق مول التجمع الخامس، والحماية المدنية تحاصر النيران (صور)

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

بعد تصريحاته الأخيرة، أيمن يونس يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن (فيديو)

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

بسبب تسرب الغاز، وفاة 4 من أسرة واحدة بالعاشر من رمضان

منوعات

المزيد

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

المزيد
الجريدة الرسمية