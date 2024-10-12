مسلسل برغم القانون الحلقة 21، أكرم يتبرأ من أبنائه من ليلى أمام المحكمة

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 21 حول كشف شعبان كافة أوراق وليد أمام ليلى بغرض الإيقاع بينهما، حيث سلمه شعبان الأوراق التي تثبت سرقة وليد لأموال من الشركة، وفيديو آخر يثبت محاولته سرقة خزينة أكرم، وبالرغم من كل هذا لم تتوتر علاقة وليد وليلى حيث حرص وليد على سرد كل التفاصيل لها.

وتواصل فاتن التحدث مع حبيبها السابق عبر الفيس بوك، بينما يحاول ياسر التواصل مع أكرم وطلبه المال، وتسألها ليلى عن سر النظر المتواصل في الهاتف فلا تخبرها الحقيقة، بينما تتعرض أم أيمن للخيانة من قبل زوجها الذي يتزوج عليها بأخرى ويتركها تواجه مصيرها هي وابنها فتعدها ليلى برفع دعوى خلع ضده وتحتضنها في منزلها هي وابنها.

ويذهب وليد لرؤية شقيقته بيريهان في المستشفى فيجدها في حالة يرثى لها، ويتم الإفراج عن أكرم بكفالة ١٠٠ ألف جنيه، ويعود أكرم إلى المنزل ويجد “حظاظة” تخص بدوي، فيتصل به ويكشف له بدوي أن شعبان هو الخائن، وحينما تأتي جلسة ليلى مع أكرم لإثبات نسب أبنائها إليه يحضر أكرم إلى المحكمة وينكر نسب أبناءه إليه أمامهم وأمام الجميع، وتطلب ليلى تحليل DNA، وتشعر ليلى بالصدمة من أكرم ومن حجم السوء الذي وصل إليه.

وعلى جانب آخر، تواصل ليلى دعم نبيل في علاقته المتوترة مع طليقته وابنه، بينما يواصل محمود دعمه لتهاني بعد العملية بالرغم من زواجه من سوسن بدون أي حفل زفاف، وتهنئه تهاني وتبارك له الزيجة وتطلب منه ألا يفارقها يومًا، وفي النهاية ينجح شعبان وأكرم في تخليص خالد من ورطته مع والد زوجته مقابل قيامه باتهام ليلى بالنصب وبيع شقة شقيقه المتوفى بدون وجه حق.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.